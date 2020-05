Ponte sul fiume Cesano: via libera al progetto dagli Enti Locali

2' di lettura

30/04/2020 - Via libera da parte degli Enti Locali al progetto del Ponte Ciclopedonale sul Cesano nell'ambito della ciclovia Adriatica, nel tratto tra Marotta e Senigallia.

Il Comune di Senigallia, ottenuto il parere favorevole al progetto, ha inoltrato il nulla osta alla Regione Marche, precisando che il “progetto risulta urbanisticamente compatibile con il quadro normativo vigente” e “che si inserisce positivamente nell’ambito del territorio comunale”. Il ponte avrà una lunghezza di 196 metri, una larghezza di 5, per permettere il passaggio pedonale, ciclabile ed, eventualmente, dei mezzi di soccorso e verrà realizzato tra la ciclabile esistente di Marotta (a 3,6 km dalla stazione) e quella in progettazione a Senigallia (dallo scalo ferroviario disterà 5,5 km), a cavallo delle province di Ancona e Pesaro e Urbino.



L'infrastruttura sarà totalmente finanziata dalla Regione Marche, con 2 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione e si inserisce nell'ambito della Ciclovia Adriatica, che si svilupperà per una lunghezza di 1.127 km lungo la fascia costiera, coinvolgendo 99 comuni, 17 province e sei regioni, con le Marche capofila. L’opera avrà un costo di 250 milioni, di cui 16 già assegnati dal ministero Infrastrutture. Ad oggi 166 km sono stati finanziati e ultimati o in corso di realizzazione. Da finanziare rimangono 131 km. Negli ultimi anni i finanziamenti regionali hanno raggiunto i 14,1 milioni: per completare l’Adriatica ne occorrono altri 53. Il progetto prevede, oltre a quello sul Cesano, altri quattro ponti ciclo pedonali: quello sul fiume Aso, che è già stato realizzato con uno stanziamento regionale di 6,2 milioni, e quelli sui fiumi Chienti (Civitanova Marche – Porto Sant’Elpidio), Ete Vivo (Fermo – Porto San Giorgio), Tronto (San Benedetto del Tronto – Martinsicuro). Con l'ok allo studio di fattibilità tecnica ed economica, la Regione affiderà ora la progettazione esecutiva del ponte sul Cesano che sarà realizzato in carpenteria metallica, a tre campate.



Quella centrale avrà un arco inclinato di 15°, mentre quelli laterali saranno appoggiati sulla struttura portante, sorretta da piloni in cemento armato. “L’impostazione progettuale -si legge nella valutazione- valorizza la bellezza della costruzione, la vista paesaggistica verso mare, creando un percorso d’effetto con uniformità dei fasci di luce. I corpi illuminanti al led saranno incassati e alimentati con linee all’interno degli elementi strutturali”.