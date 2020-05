Altri 5 decessi per il Covid-19: salgono a 916 i morti nelle Marche

1' di lettura

01/05/2020 - Altre 5 vittime per Coronavirus nelle Marche. Il Gores ha comunicato altri 3 decessi nelle ultime 24 ore, cui se ne aggiungono 2 avvenuti nei giorni scorsi per i quali la diagnosi di Covid-19 è arrivata solo ora.

Le tre vittime del 1 maggio sono: una 83enne di Falconara; una 76enne di Castelraimondo; una 88enne di Pesaro. Le due vittime dei giorni scorsi sono: un 88enne di Ancona e una 86enne di Montelupone. Tutte le vittime avevano anche altre patologie pregresse.



Delle 916 vittime totali, 554 sono maschi e 362 femmine. 490 sono della provincia di Pesaro-Urbino, 197 della provincia di Ancona, 145 della provincia di Macerata, 64 della provincia di Fermo e 12 di Ascoli Piceno. 8 sono provenienti da fuori regione. L'età media dei deceduti è di 80 anni.

