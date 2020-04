Chiusura centri diurni, Pergolesi, Giancarli, Maggi: "Quali e quanti gli interventi alternativi di sostegno attivati dalla Regione?"

2' di lettura

24/04/2020 - "Quali iniziative sono state attivate dalla regione Marche al fine di verificare l’effettiva attivazione di interventi alternativi di sostegno domiciliare a livello territoriale (Comuni/Distretti) a seguito della chiusura dei Centri diurni?".

È il primo quesito che i consiglieri regionali Romina Pergolesi, Enzo Giancarli e Gianni Maggi rivolgeranno in aula, martedì 28 aprile, al presidente delle Marche, Luca Ceriscioli.

"A seguito dell’emergenza Coronavirus, con ordinanza del 10 marzo 2020 – spiegano i tre esponenti dell'Assemblea Legislativa delle Marche, anche grazie alle indicazioni fornite da Fabio Ragaini del Gruppo Solidarietà -, il presidente della giunta regionale, al fine di contenere il contagio, ha disposto la chiusura dei centri diurni sanitari e sociosanitari (disabili, salute mentale, anziani) che accolgono circa 2300 persone, prevedendo altresì l’incentivazione di “percorsi di domiciliarità e/o prossimità”. Il successivo DL 17 marzo, n. 18 “cura Italia” (art. 47 e 48), prevede, durante la sospensione dei servizi “educativi e scolastici .. e nei centri diurni”, l’attivazione di sostegni domiciliari. Oltre a tali servizi, in molti territori risultano sospesi e/o ridotti anche servizi di assistenza domiciliare ed educativa extrascolastica".

A tale proposito, quindi, Pergolesi, Giancarli e Maggi chiedono a Ceriscioli "per quante persone sono stati attivati “percorsi di domiciliarità e/o prossimità”, qual è l’attuale stato di offerta dei servizi domiciliari (si possono stimare nei servizi per disabilità e anziani circa 6500-7000 utenti per interventi educativi e di assistenza) per i quali non è stata disposta sospensione né da norme regionali, né nazionali, e quanti interventi vengono attualmente attivati e, nel caso di sospensione, per quale motivo essa è stata disposta (scelta utente, scelta ente gestore, scelta titolare prestazione, carenza di protezioni)".

Romina Pergolesi, Enzo Giancarli e Gianni Maggi