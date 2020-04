Rapa: "Stop sulla Fano-Grosseto in prossimità della stagione turistica"

1' di lettura

17/04/2020 - Stiamo vivendo tutti, in questo periodo, una gravissima situazione umana, sanitaria e lavorativa, tuttavia credo sia nostro dovere - afferma il consigliere Boris Rapa - dovere delle istituzioni in particolare, prepararsi per una pur incerta ripresa delle attività.

Uno dei settori più colpiti dalla attuale pandemia è e sarà certamente il turismo e per questo dobbiamo predisporci per un sostegno alla difficile ripresa delle attività; ritengo – prosegue Rapa - che in queste condizioni sarà il turismo di prossimità, gli italiani, il nostro target turistico più consistente, come indicato anche dalla strategia delineata dall’Assessore regionale Moreno Pieroni, pertanto ne andranno agevolati gli spostamenti anche su strada. Per questo di concerto con il Comune di Fano – conclude Rapa – ho inviato all’ANAS una richiesta di sospesine dei lavori sull’asse viario Fano-Grosseto e di una conseguente organizzazione dei lavori e dei cantieri tale da non scoraggiare ed anzi di favorire il flusso turistico dall’Umbria e dalla Toscana verso il nostro territorio, la nostra costa e le nostre strutture tristiche.