Coronavirus: continuano a calare i contagi nelle Marche, 96 nuovi positivi, per la prima volta più dimessi che deceduti

2' di lettura

07/04/2020 - Il Gores ha comunicato gli esiti dei tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: i positivi sono 96 su un totale di 700 campioni analizzati.

Un dato mai così basso dal 10 marzo scorso, segno che le misure di distanziamento sociale stanno avendo effetti positivi. Sono ora 4710 le persone positive nelle Marche.



Dei 90 nuovi contagi, 37 sono avvenuti nella provincia di Pesaro, 28 nella provincia di Ancona, 25 in provincia di Macerata, 2 in Provincia di Fermo, 0 in provincia di Ascoli e 4 da pazienti provenienti da fuori regione. Ad oggi i guariti e dimessi nelle Marche sono 342.

Purtroppo resta ancora alta la curva della mortalità, che nelle Marche è tra le più alte d'Italia.

Dei 4710 casi positivi totali nelle Marche, 1101 sono ricoverati, 2637 in isolamento domiciliare, e 630 sono deceduti

Dei ricoverati, 139 sono in terapia intensiva, 277 in terapia semi-intensiva, 487 sono ricoverati in terapia non intensiva, 198 in area post critica.



Dei 139 in Terapia Intensiva, 22 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 41 a Torrette ad Ancona, 5 a Senigallia, 13 a Fermo, 6 a Urbino,10 a Civitanova, 14 a Jesi, 4 all'Inrca, 11 a Camerino, 11 a San Benedetto del Tronto.

I ricoverati in aree semi intensive sono 5 a Civitanova, 7 a Camerino, 14 a San Benedetto, 123 a Pesaro, 83 a Torrette, 14 a Jesi, 1 a Macerata, 14 Urbino, 8 a Villa Pini, 5 a Senigallia, 3 a Fermo.

Per quanto riguarda i reparti non intensivi 30 sono i pazienti ricoverati a Pesaro, 2 a Torrette, 47 a Villa Pini, 68 a Fermo, 60 al Covid Jesi, 36 a Urbino, 4 a Macerata, 61 al Covid Senigallia, 49 a Camerino, 68 a Civitanova e 47 all'Inrca di Ancona, 15 San Benedetto, 0 al Covid di Fabriano.

