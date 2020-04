Terza Commissione approva Programma triennale lavori pubblici 2020/2022

1' di lettura

01/04/2020 - La Terza Commissione ha approvato il Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2020/2022, atto che contiene anche lo specifico elenco degli interventi per l’anno corrente.

L’approvazione del provvedimento, di cui sono relatori il Presidente della Commissione Andrea Biancani (Pd) e il consigliere Peppino Giorgini (M5S), è avvenuta nell’ambito di una web conference alla quale ha partecipato anche il responsabile del servizio tutela, gestione e assetto territoriale della Regione Marche, Nardo Goffi. In larga parte gli interventi previsti all’interno del Programma triennale riguardano la manutenzione di edifici sanitari, quali anche gli ospedali, la messa in sicurezza di strade ed opere di regimazione idraulica.

Le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi sono state calcolate in quasi cento milioni di euro. Il via libera al provvedimento, seppur nella generale sospensione di tutte le attività inerenti i lavori pubblici, consentirà, nel frattempo, di poter procedere alle fasi di progettazione e degli iter di gara d’appalto, così da avviare i cantieri non appena terminata l’emergenza.