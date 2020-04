Coronavirus: stabile nelle Marche l'andamento del contagio, 137 positivi in più

2' di lettura

01/04/2020 - Il Gores ha comunicato mercoledì mattina i risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore.

Su 572 tamponi sono 137 quelli risultati positivi. Salgono così a 3962 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche. Un aumento che sembra essersi stabilizzato da qualche giorno intorno a queste cifre, nell'attesa che i contagi possano avere un ulteriore rallentamento nei prossimi giorni, come sembrano prevedere gli esperti.

Dei 137 nuovi casi, 58 nuovi casi a Pesaro, ad Ancona 58, Macerata 13, Fermo 4, Ascoli 2, Non residenti 2.

Dei 3962 casi positivi totali nelle Marche, 168 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 296 in terapia semi-intensiva, 828 in terapia non intensiva, 156 in area post critica.



Dei 168 in Terapia Intensiva, 35 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 42 ad Ancona, 14 a Fermo, 11 a San Benedetto del Tronto, 13 a Civitanova, 8 a Urbino, 15 a Jesi, 8 all'Inrca, 12 a Camerino e 8 a Senigallia, 2 anche a Macerata.

I ricoverati in aree semi intensive sono 4 a Civitanova, 7 a Camerino, 13 a San Benedetto, 123 a Pesaro, 87 a Torrette e 18 a Jesi, 3 a Macerata, 14 Urbino e 8 a Villa Pini, 5 a Senigallia, 14 a Fermo.

Per quanto riguarda i reparti non intensivi 35 sono i pazienti ricoverati a Pesaro, 52 a Villa Pini, 53 a Fermo, 78 al Covid Jesi, 49 a Urbino, 2 a Macerata, 67al Covid Senigallia, 45 a Camerino, 76 a Civitanova e 41 all'Inrca di Ancona, 32 San Benedetto, 2 a Fabriano.

Sono 6904 le persone in isolamento domiciliare di cui 4844 asintomatici e 2060 sintomatici.

Alla data di mercoledì 1° aprile, sono 210 i pazienti dimessi, 477 i deceduti, 29 i guariti.

