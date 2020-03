Coronavirus: rallenta la curva della crescita, 180 contagi su 727 tamponi. I positivi salgono comunque a 3114

2' di lettura

26/03/2020 - Il Gores ha comunicato giovedì mattina che nelle ultime 24 ore i tamponi positivi rilevati sono stati 180 su un totale di 727 processati. In totale sono 3114 i positivi nella Regione Marche.

Dai numeri si evidenzia un lieve decremento nel mumero dei contati, soprattutto nel pesarese e nell'anconetano. Un trend che gli esperti dicono dovrebbe consolidarsi ulteriormente nei prossimi giorni per via delle misure restrittive adottate. L'aumento registrato nel fermano è attribuibile al focolaio di alcune case di riposo.



Dei 180 nuovi casi al 26 marzo, 42 si sono registrati nella Provincia di Pesaro, 49 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Macerata, 44 in provincia di Fermo e 31 in provincia di Ascoli. 4 casi sono di residenti da fuori regione.

Dei 3114 casi positivi totali nelle Marche, 166 sono ricoverati in Terapia Intensiva, 261 in terapia semi-intensiva, 518 in terapia non intensiva, 198 in area post critica.



Dei 166 in Terapia Intensiva, 39 sono ricoverati a Pesaro Marche Nord, 39 ad Ancona Torrette, 14 a Fermo, 11 a San Benedetto del Tronto, 9 a Civitanova, 9 a Urbino, 15 a Jesi, 8 all'Inrca, 12 a Camerino e 8 a Senigallia, 2 anche a Macerata.

I ricoverati in aree semi intensive sono 9 a Civitanova, 8 a Camerino, 13 a San Benedetto, 124 a Pesaro, 93 a Torrette e 13 a Jesi, 3 a Macerata, 13 Urbino, 109 Pesaro.

Per quanto riguarda i reparti non intensivi 35 sono i pazienti ricoverati nelle strutture di Pesaro, 11 a Torrette, 56 a Fermo, 83 al Covid Jesi, 63 a Urbino, 7 a Macerata, 73 al Covid Senigallia, 4 a Fabriano, 50 a Camerino, 66 a Civitanova e 30 all'Inrca di Ancona, 30 San Benedetto.

6155 le persone in isolamento domiciliare di cui 4698 asintomatici e 1457 sintomatici.

Alla data del 26 marzo, sono 129 i pazienti dimessi, 310 i deceduti, 9 i guariti.

