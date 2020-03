Coronavirus: 1354 positivi nelle Marche, 127 in più in un giorno

1' di lettura

17/03/2020 - Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), ha reso noti i risultati dei tamponi di martedì mattina aggiornati alle ore 9.

In un giorno sono saliti a 1354 i casi positivi registrati nelle Marche su 3494 test effettuati. Rispetto a lunedì si tratta di 127 persone risultate positive al Coronavirus in più.

Alle 12,30 l'aggiornamento con i dati su scala provinciale.

