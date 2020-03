Pesaro: ‘Insieme per Marche Nord': donati 15 ventilatori polmonari

1' di lettura

14/03/2020 - Aggiornamento sulla raccolta fondi per l’Ospedale Marche Nord: «Oltre 400mila euro sono già stati versati nel conto aperto martedì sera. E altri 10.000 euro nella piattaforma collegata Gofundme - Italia per chi preferisce donare online», comunica Matteo Ricci.

«Ringrazio in particolare Franco Signoretti, Emanuela Scavolini, Alessandra Baronciani e tutti gli altri generosi imprenditori locali per le donazioni e per aver dato vita a una sottoscrizione cittadina, creando l’associazione ‘Insieme per Marche Nord’, a cui il Comune ha fornito supporto istituzionale in accordo con l’ospedale. Sono già stati donati 15 ventilatori polmonari. E molto altro si potrà fare grazie al coinvolgimento di tutta la città, che sta dimostrando grande solidarietà. Ringrazio sentitamente anche Giuliana e Claudia Gatti, da subito attive e in grado di mettere insieme ulteriori 80mila euro in pochissime ore che confluiranno nello stesso conto», sottolinea il sindaco.



Il totale della raccolta fino ad oggi è di circa 500mila euro. Iban del conto per le donazioni: IT45P0882613300000000109407 (causale: Insieme per Marche Nord).