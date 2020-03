Pesaro: Coronavirus, Marche Nord: 11 pazienti trattati con farmaco artrite. "Si registrano miglioramenti"

2' di lettura

14/03/2020 - Al momento sono 11 i pazienti affetti da Covid-19 trattati nell’azienda ospedaliera Marche Nord, con il farmaco Tocilizumab, il farmaco per la cura dell’artrite.

“Abbiamo lavorato sin da subito per avere questo farmaco - spiega il Direttore della farmacia di Marche Nord Mauro Mancini - e martedì i medici hanno provveduto a somministrarlo ai primi pazienti. Ad oggi, tra Pesaro e Fano, sono 11 i ricoverati con coronavirus a cui abbiamo iniziato la somministrazione. La Roche lo sta distribuendo gratuitamente, con i limiti legati alle grandi richieste che in questo momento ha la casa farmaceutica per questo farmaco. Siamo in contatto diretto con azienda e abbiamo già selezionato altri pazienti da trattare”.



Una chat di esperti a livello nazionale coordina tutte le operazioni e Marche Nord è stata immediatamente in grado di reperire il farmaco. ‘Dalle prime somministrazioni - spiega il direttore del Dipartimento di emergenza urgenza di Marche Nord Michele Tempesta- nei pazienti già molto gravi, intubati e già in Rianimazione, a cui viene somministrato il farmaco, si registra un lieve miglioramento, mentre sono più evidenti le ricadute positive nei ricoverati non ancora intubati. Siamo ancora in una fase di sperimentazione e cautela”.



Meglio invece per quanto riguarda la somministrazione ai casi meno gravi: “In questi degenti - spiega il responsabile del pronto soccorso del Santa Croce di Fano Giancarlo Titolo - che clinicamente mostrano dei peggioramenti, in particolare nella saturazione, su questi il 70-80% mostra miglioramenti evidenti già nelle prime 24 ore. Insomma possiamo dirci soddisfatti ma ancora continuiamo ad essere cauti fino a che non avremo evidenze scientifiche“.

Vuoi ricevere le notizie più importanti di Vivere Pesaro in tempo reale su Telegram?

Per WhatsApp aggiungi il numero 371.3589806 alla tua rubrica ed inviaci un messaggio (es.: ok notizie).

Per Telegram vai su https://t.me/viverepesaro e clicca su "unisciti"