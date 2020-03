La Regione si tutela contro gli arrivi dalle ex zone rosse: quarantena obbligatoria. Chiusi i centri diurni

2' di lettura

10/03/2020 - Anche nelle Marche si sta verificando l'afflusso di quanti sono "scappati" della Lombardia e alle 14 province delle ex zona rossa, per occupare le seconde case solitamente utilizzate per le vacanze. Per questo il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha emesso un’ordinanza che mette in quarantena tutte le persone provenienti dalle ex zone rosse. Ma non solo. Chiusi anche i centri diurni e per anziani.

Nell'ordinanza appena firmata, si legge che "tutti gli individui che hanno fatto ingresso nelle Marche con decorrenza dal 7 marzo 2020 provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria hanno l'obbligo di: comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare l'isolamento fiduciario nel proprio domicilio per 14 giorni; osservare il divieto di spostamenti e viaggi; rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, deve avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra o l'operatore di sanità pubblica".

Inoltre, "al fine di evitare in maniera più efficace il rischio di contagio per la popolazione anziana, per le persone disabili e per quelle con problemi di salute mentale è obbligatoria, a partire dal’11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione dell’attività dei rispettivi centri semi residenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e servizi di prossimità". La mancata osservanza di questi obblighi costituisce reato e sarà perseguibile penalmente.



Il testo dell'ordinanza in pdf



