Continua la campagna informativa #iorestoacasa: ecco cosa fare, ecco cosa NON fare

10/03/2020 - Per bloccare il dilagare del Coronavirus, che nelle Marche purtroppo ogni giorno continua a fare vittime, l'unica arma di difesa resta l'isolamento domiciliare. Ai tanti appelli di autorità, istituzioni e sanitari e anche personaggi famosi che hanno aderito alla campagna #iorestoacasa, prosegue incessante la campagna informativa.

I cittadini, al cui senso di responsabilità è affidata l'efficacia di tutte le misure precauzionali contro il Coronavirus, devono essere informati e tenere sempre a mente cosa SI PUO' FARE e COSA SAPERE. Anche nella giornata di martedì 10 marzo ancora troppi le scene di persone intente a passeggiare le une accanto alle altre e soprattutto di ragazzi e bambini che si ritrovano al parco o ai giardini. NON SI FA!!



Di seguito le REGOLE da seguire.

