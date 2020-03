Terzoni (M5S): "Per le regionali il Movimento lavora sui problemi dei cittadini, il centrosinistra pensa solo a dividersi sui nomi"

1' di lettura

03/03/2020 - "Il M5S per le regionali marchigiane sta lavorando alacremente assieme ai cittadini per costruire un programma in cui dare risposte ai problemi del lavoro, della sanità, delle infrastrutture, dell'ambiente, del sisma.

Apprendiamo invece dalla stampa che il centrosinistra è ferocemente impegnato a dividersi sui nomi dei candidati e a recuperare qualche isolato personaggio proveniente che ha lasciato il M5S. Il tutto mi sembra connotato da un personalismo assolutamente eccessivo quando la realtà si cambia facendo giocare una squadra coesa. Per carità, ognuno è libero di fare come ritiene più opportuno, anche se mi piacerebbe poter discutere di temi e contenuti con chi sfideremo alle elezioni. Sarebbe occasione di crescita per la politica e soprattutto per le Marche" commenta così Patrizia Terzoni, deputata del M5S, i rumors nel campo del centrosinistra in vista delle elezioni regionali.

"Il M5S al Governo ogni giorno sta portando alle Marche impegni concreti, dal sisma alle infrastrutture. In un momento difficilissimo pensa alle aziende in difficoltà. Sarebbe più responsabile da parte delle forze politiche affrontare di petto le istanze che ogni giorno provengono dalla nostra società per risolvere i tanti problemi sul tavolo. Per qualcuno invece le elezioni sembrano una grande lotteria dove vincere un biglietto fortunato e non un'occasione di sviluppo del nostro territorio, pur partendo da idee e approcci differenti. Noi lavoriamo ogni giorno per dare risposte ai cittadini e abbiamo scelto di non allearci con i vecchi partiti perché ci sembra di essere gli unici a voler esprimere concretamente questa volontà. Con questo centro-sinistra non vi era alcun margine di discussione per correre assieme e la cronache lo stanno dimostrando" conclude la Terzoni.