Coronavirus: salgono a 61 i casi nella Regione. C'è una seconda vittima

1' di lettura

03/03/2020 - C'è una seconda vittima marchigiana con il Coronavirus. Si tratta di un sessantenne con patologie pregresse.

Ad annunciare la triste notizia il presidente della Regione, Luca Ceriscioli. "E’ deceduto questa notte a Marche Nord il secondo paziente contagiato dal Coronavirus. Si tratta di un uomo sessantenne con patologia pregressa. Esprimo ai familiari delle vittime la mia vicinanza - fa sapere Ceriscioli - Il Gores ha comunicato che è terminato questa notte l’esame dei 54 tamponi effettuato lunedì dalla Sod Virologia di Torrette.



In totale nella giornata del 2 marzo sono stati rilevati 26 tamponi positivi: 22 nell’Area Vasta 1, 3 nell’Area Vasta 2, 1 nell’Area Vasta 3.

Salgono quindi a 61 i casi positivi complessivi nelle Marche: 57 nella provincia di Pesaro e Urbino, 3 in quella di Ancona, 1 in quella di Macerata. Quest'ultima persona proviene dalle zone a rischio".