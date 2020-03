Coronavirus, Varotti (Direttore generale Confcommercio PU) furibondo: "Ristoranti e bar, la politica è cieca"

2' di lettura

02/03/2020 - “Nelle misure annunciate dal Governo, a parziale sostegno delle imprese danneggiate pesantemente dall’allarmismo e dalle follie comunicative del coronavirus, non figurano né i ristoranti né i bar e tantomeno i locali di intrattenimento. E’ una follia, una grave dimenticanza o la dimostrazione che la politica non sa leggere la realtà “.

Amerigo Varotti , Direttore generale di Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord è furibondo:

“ Ristoranti e bar , insieme a alberghi , agenzie di viaggio , negozi e guide turistiche , sono le imprese maggiormente colpite dalla comunicazione errata e dal procurato allarme che ha portato all’emergenza coronavirus.

Da quando è scoppiata in Italia l’emergenza il settore ha avuto oltre 2 miliardi di danni e perso 20 mila posti di lavoro.

Ristoranti , bar , pasticcerie , gelaterie , discoteche e mense stanno pagando un prezzo altissimo con perdite di fatturato in tutta Italia ( non solo nelle zone rosse ) dal 50 all’80%.

Le disdette alle agenzie di viaggio ed agli alberghi e quindi il calo delle presenze turistiche ; l’ annullamento di molte manifestazioni locali ; la chiusura di scuole e Università ; lo stop alle gite scolastiche ; la chiusura dei musei e il panico e l’allarme sociale causato da una comunicazione sbagliata , hanno drasticamente ridotto il fatturato dei pubblici esercizi.

Nella Provincia di Pesaro e Urbino le disdette delle prenotazioni nei ristoranti ed il vuoto nei bar e pubblici esercizi , i divieti per le manifestazioni in discoteche e cinema hanno creato una situazione drammatica.

Non prevedere per questi locali gli stessi aiuti ed agevolazioni che si ipotizzano per le altre categorie turistiche è una stupidaggine.

Una follia che può solo portare ad una aperta ribellione di tutta la categoria!!!

Ed anche la Regione Marche dopo i provvedimenti reiterati dovrà mettere mano alla borsa!!

Diversamente la protesta sarà DURA”