Pesaro: Coronavirus: confermati 3 contagiati, tutti nel pesarese

27/02/2020 - Sale a 3 il bilancio dei contagiati da coronavirus nelle Marche: si tratta del 30enne di Vallefoglia e due fanesi.

Sono tre i contagiati dal Covid-19 nella Regione Marche, la conferma, oggi alle 12, dalla protezione civile. Per ora Pesaro e Urbino è l'unica provincia colpita delle Marche.



I contagiati sono: il 30enne di Vallefoglia ma residente in Lombardia nella zona rossa e una coppia di anziani fanesi. Negativo al tampone l'operaio 51enne di Piandimeleto.



A livello nazionale sono 528 le persone contagiate dal nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Di queste, 14 persone sono decedute e 42 persone guarite. Rispetto al bollettino delle ore 18 del 26 febbraio si è registrato un incremento del numero di persone contagiate di 128 unità. I pazienti ricoverati con sintomi sono 159, 37 sono in terapia intensiva, mentre 278 si trovano in isolamento domiciliare. Questi i dati ufficiali comunicati oggi nella conferenza delle ore 12 dal Commissario per l'emergenza della Protezione civile, Angelo Borrelli.



Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente: Lombardia: 305 (Incremento di +47 casi rispetto al bollettino del 26 febbraio - ore 18) Veneto: 98 (Incremento di +27 casi rispetto al bollettino del 26 febbraio - ore 18) Emilia Romagna: 97 (Incremento di + 50 casi rispetto al bollettino del 26 febbraio - ore 18) Liguria: 11 Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso) Marche: 3 (Incremento di +2 casi rispetto al bollettino del 26 febbraio - ore 18) Piemonte: 3 Sicilia: 3 Campania: 2 Toscana: 2 Abruzzo:1 Provincia Autonoma di Bolzano: 1

