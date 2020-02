Battistoni (FI): "Vertenza Whirlpool merita attenzione anche nei siti della Regione Marche, Mise proroghi ammortizzatori sociali"

1' di lettura

19/02/2020 - La vertenza Whirlpool non è soltanto una questione campana, ma la questione sta agitando anche i siti produttivi della Regione Marche.

Ricordo che nella sola sede di Fabriano ci sono 600 impiegati nel settore "ricerca e sviluppo" della fase "lavaggio" che sono ancora in attesa della proroga degli ammortizzatori sociali che scadranno il 5 aprile.

Questo governo nel territorio marchigiano non va molto d'accordo coi rinnovi, basta vedere il commissario del terremoto che è stato per 42 giorni vacante. Non vorrei assistere a lunghi tempi di vacatio per i lavoratori Whirlpool, le misure di sostegno sono necessarie, soprattutto in questa fase di incertezza che sta vivendo l'azienda americana.

I lavoratori meritano dignità e vicinanza da parte dello Stato.



Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche