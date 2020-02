Spot “Le Marche, paradiso del bike”:visto da 12 milioni di telespettatori nella serata di apertura di Sanremo

1' di lettura

05/02/2020 - Ieri sera è andato in onda su Rai Uno, alle 21.45, nella serata di apertura di Sanremo, il primo degli spot promozionali “Le Marche , il paradiso del bike “ con il testimonial Vincenzo Nibali, che si ripeteranno nelle diverse versioni per tutta la durata del Festival.

“Oltre 12 milioni di telespettatori hanno visto ieri sera lo spot durante la prima puntata – commenta il presidente Luca Ceriscioli – che ha registrato quindi uno share record del 52% . Possiamo dire, dunque, che l’obiettivo di massima diffusione della nostra immagine è stato raggiunto.

Vogliamo promuovere il nostro territorio bellissimo e accogliente e invitare i visitatori, che nel movimento dolce della bicicletta si riconoscono, a conoscerlo e ad amarlo per i tanti scenari che può offrire. Questo significa puntare sul Turismo come volano di sviluppo e ricchezza per le Marche.”