Torna nelle Marche il campionato Italiano Over Indoor

E' un onore per la nostra regione poter ospitare, per il secondo anno, il Campionato Italiano Over Indoor, dal 21 febbraio al 1° marzo. Al tennis Club Baratoff fervono i preparativi per un evento che lo scorso anno ha riscosso notevole successo di iscritti e soprattutto di gradimento. La location sarà sempre la stessa, i migliori veterani sisfideranno sulla terra rossa del circolo pesarese, lil conto alla rovescia è iniziato.