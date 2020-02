Pesaro: Vento forte, 55 gli interventi dei vigili del fuoco a Pesaro

1' di lettura

04/02/2020 - I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore della mattina per numerose chiamate a causa del vento forte che sta colpendo la regione Marche.

Gli interventi effettuati sono stati soprattutto per rami pericolanti, tettoie divelte e guaine isolanti staccate.



La linea ferroviaria Ancona - Roma, nel tratto del comune di Rosora (Ancona), ha subìto rallentamenti per breve tempo a causa di materiale che il vento ha depositato sui binari. A Tolentino la squadra VF è intervenuta per la messa in sicurezza di un'impalcatura pericolante.



La situazione sta leggermente migliorando nel pesarese mentre si lavora a pieno regime nel centro sud della regione per evadere tutte le richieste di intervento che riguardano coperture divelte, alberi caduti, grondaie e coppi pericolanti.

Alle ore 16:00 la situazione nelle provincie marchigiane risulta la seguente: Ancona 27 chiamate 70 interventi effettuati - Pesaro Urbino 17 chiamate 55 interventi effettuati - Macerata 30 chiamate 70 interventi effettuati - Ascoli Piceno/Fermo 55 chiamate 60 interventi effettuati