Il Presidente Mastrovincenzo saluta l'Ammiraglio Bianchi

1' di lettura

30/01/2020 - L’Ammiraglio di Squadra Alberto Bianchi in visita a Palazzo delle Marche. Il Comandante ha incontrato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovicenzo, insieme al Contrammiraglio Danilo Balzano, che lo sostituirà temporaneamente al vertice delle Scuole della Marina Militare.

Da parte di Mastrovincenzo l’augurio di buon lavoro al nuovo Comandante e di buon futuro all'Ammiraglio Bianchi che ha ringraziato “il Presidente, la Regione Marche e la città di Ancona per averlo accolto con affetto e per aver ricevuto un significativo supporto nelle molteplici attività espletate”. Rinnovato l’impegno istituzionale per una “proficua collaborazione – ha detto Mastrovincenzo - a servizio della comunità marchigiana”.