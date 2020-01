Marijuana pronta da spacciare a scuola, la Finanza arresta il secondo pusher in 24 ore

1' di lettura

28/01/2020 - Secondo blitz antidroga in 24 ore e secondo arresto firmato dalle Fiamme Gialle di Civitanova Marche. I finanzieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un pusher ventunenne, beccato in possesso di poco meno di 3 etti di marijuana.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine in quanto gravato di precedenti per reati connessi allo spaccio, è stato fermato dagli agenti per un controllo di routine, ma ha subito mostrato una certa irrequietezza. Sono così scattate le perquisizioni, prima personali e poi nell’abitazione del ragazzo, in prossimità del lungomare sud civitanovese. Come sospettato, i finanzieri si sono ritrovati davanti a una vera e propria centrale di stoccaggio di sostanze stupefacenti, rinvenendo, occultati abilmente in garage all’interno di contenitori termosaldati, 273 grammi di marijuana. Proseguendo la perquisizione, è saltato fuori uno zainetto con all’interno altri 10 grammi di sostanza stupefacente, divisi in cinque dosi pronte per la vendita al dettaglio. Sono stati inoltre sequestrati contanti per 320 euro, trovati in tasca al giovane spacciatore e ritenuti proventi dell’attività illecita. Il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e, su disposizione del magistrato di turno, condotto agli arresti domiciliari. Ciò che più inquieta dell'operazione è che molto probabilmente il flusso di droga era diretto alle scuole superiori cittadine, in quanto l'arrestato è uno studente delle stesse.

Vanno quindi avanti in maniera incessante le operazioni della Compagnia di Civitanova sul fronte del contrasto al mercato della droga, sia attraverso operazioni di intelligence che con perquisizioni e attività preventive.