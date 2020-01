Volley: missione compiuta in Coppa Italia, la Lube batte 3-1 Monza e vola in Final Four

3' di lettura

23/01/2020 - Sono serviti quattro set alla Cucine Lube Civitanova per avere la meglio del Vero Volley Monza (25-23, 25-14, 18-25, 25-19) e staccare per la decima volta di fila il biglietto per la final four della Del Monte Coppa Italia SuperLega, che andrà in scena come ormai di consueto a bologna, sabato 23 e domenica 24 febbraio.

I campioni del mondo, alla prima vittoria del 2020 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche (mercoledì gremito da 2439 spettatori, per 23934 Euro di incasso), in semifinale dovranno vedersela con la vincente della sfida di domani sera tra Milano e Trento.

La partita

Squadre in campo con i sestetti tipo, con Monza che recupera dunque a pieno regime Kurek. La serata del polacco non è però delle migliori, almeno nel primo set in cui la sua squadra prima recupera 4 punti di svantaggio acciuffando i padroni casa sul 18 pari, poi li lascia scappare nuovamente, e in maniera decisiva, grazie ad un contrattacco di Anzani seguito da un muro di Leal proprio su Kurek (23-20), che fa registrare un deficitario 18% di efficacia sulle schiacciate. Il definitivo 25-23 lo firma Simon.

Senza storia il secondo parziale, spaccato già in avvio da un ottimo turno in battuta di Juantorena, sul quale arrivano due muri di fila di Anzani, quindi altrettanti contrattacchi vincenti di Rychlicki. Lube avanti 8-2, poi 15-8 con un gran numero di Juantorena che mette a terra in maniera a dir poco spettacolare l’ennesimo, prodigioso recupero difensivo di Bruno. Finisce 25-14, con il top scorer Rychlicki (6 punti, 75%) che si riscatta alla grande dopo un parziale d’apertura per lui molto difficile.

Monza però non molla e si aggiudica il terzo set (18-25) con Buchegger al posto di Kurek, prendendo la rincorsa con un gran turno in battuta di Louati (da 9-11 a 9-16 con 2 ace) per poi chiudere trascinata da Dzavoronok (6 punti, 86% in attacco).

Nel quarto, la Cucine Lube guidata magistralmente Bruno (votato Mvp) gonfia i muscoli nel finale, scappando dal 20-19 al 23-19 con i contrattacchi di Rychlicki e Leal. Chiude Simon sul 25-19.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 5, Kovar 1, D'Hulst n.e., Marchsio (l) n.e., Juantorena 14, Massari 1, Leal 16, Rychlicki 8, Diamantini 1, Simon 10, Bruninho 4, Bieniek n.e., Balaso (l). All. De Giorgi.

VERO VOLLEY MONZA: Kurek 4, Calligaro n.e., Dzavoronok 21, Orduna 2, Federici (l) n.e., Louati 12, Goi (l), Galassi, Yosifov 10, Beretta 5, Capelli, Ramirez Pita n.e., Buchegger 8, Sedlacek 1. All. Soli.

ARBITRI. Vagni (Pg); Santi (Pg). PARZIALI: 25-23 (29'); 25-14 (23'); 18-25 (30'); 25-19 (29').

NOTE: 2439 spettatori, incasso: 23.934,00 Euro. Lube: 12 battute sbagliate, 5 aces, 10 muri vincenti, 44% in ricezione (16% perfette), 42% in attacco. Monza: 21 b.s., 8 aces, 32% in ricezione (20% perfette); 44% in attacco. Votato miglior giocatore: Bruninho.