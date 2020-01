Maxi inchiesta su Regione e Aerdorica, 77 indagati per peculato. Tra loro Ceriscioli, Spacca e D'Ambrosio

1' di lettura

23/01/2020 - Una maxi inchiesta della procura di Ancona scuote la Regione: 77 persone risultano indagate nell'ambito di un'indagine sui rapporti tra Regione e Aerdorica, la società che gestisce l'aeroporto di Falconara. Coinvolte le ultime quattro Giunte regionali.

La notizia è emersa, a pochi mesi dalle elezioni regionali, in seguito alla richiesta al gip di proroga delle indagini preliminari (avviate lo scorso maggio) da parte del pm Gubinelli. Tra gli indagati ci sono politici, amministratori di Aerdorica, imprenditori e alcuni dipendenti di Enac.

C'è l'attuale governatore Luca Ceriscioli e gli assessori Anna Casini, Manuela Bora, Loretta Bravi, Fabrizio Cesetti, Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti, oltre a molti esponenti delle passate Giunte regionali, a partire dagli ex presidenti Gian Mario Spacca e Vito D'Ambrosio. C'è anche Massimo Bianconi, ex direttore generale di Banca Marche, in passato azionista di Aerdorica.

L'ipotesi accusatoria, ancora tutta da dimostrare, è concorso in peculato, ovvero l'uso e l'appropriazione indebita di denaro pubblico da parte di pubblici ufficiali.

La procura ha fatto sapere che l'inchiesta è nata da un'informativa della Guardia di Finanza riguardante "la complessiva erogazione dei finanziamenti in favore della società. Tale informativa costituisce uno sviluppo complementare rispetto a precedenti attività investigative che hanno condotto a processi conclusi e tuttora in corso, nonché alla formulazione di un'istanza di fallimento della Società".

Al centro delle indagini il rapporto tra Regione e Aerdorica, in particolare la gestione dei fondi pubblici destinati alla società, che negli anni è arrivata ad accumulare un passivo di oltre 40 milioni di euro. Il fallimento è stato evitato lo scorso anno con la privatizzazione e l'ingresso del fondo Njord Partners come nuovo socio di maggioranza.