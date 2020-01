Fano: Fermarono un uomo "armato": premiati due agenti fanesi della polizia locale [FOTO]

2' di lettura

21/01/2020 - In occasione della 5^ Giornata della Polizia Locale delle Marche che si è tenuta ieri ad Ascoli Piceno, il Corpo di Polizia Locale di Fano ha avuto un ruolo primario partecipando con la Divisa Storica e con il Coro, composto dagli Agenti del Corpo che hanno animato la celebrazione liturgica tenutasi in Duomo.

Nel corso della cerimonia civile, sono stati conferiti riconoscimenti della Regione Marche al Sovrintendente Capo Roberto Stefanelli e al Sovrintendete Maurizio Valentini in seguito ad un intervento compiuto lo scorso 10 settembre nel corso del quale i due Agenti, durante un’operazione di controllo del territorio, notavano sul ciglio della strada SS16 in direzione Pontesasso, un uomo che stava agitando contro le macchine in transito una pistola.

La pattuglia, appena notato l’uomo, si era subito adoperata per fermare l’uomo che nel frattempo si era rifugiato in una roulotte parcheggiata nella zona circostante, bloccandolo, disarmandolo e garantendo la sicurezza complessiva dell’interessato e dei terzi, affidandolo poi ai sanitari per le cure mediche di pertinenza in quanto risultato essere in forte stato di alterazione psicologica e fisica, tanto da essere sottoposto a ricovero in regime T.S.O.

L’arma, solo successivamente, è risultata essere una replica in plastica del modello COLT M1911 A1 tipo “soft air”, priva del tappo rosso alla bocca della canna e con caricatore vuoto.

Alla Cerimonia hanno partecipato anche il Comandante Anna Rita Montagna e l’Assessora con delega alla Polizia Locale, Sara Cucchiarini: “Il mio plauso va ai due Agenti premiati – ha detto l’Assessora – e all’intero Corpo della Polizia Locale che ogni giorno dimostra competenza e coraggio svolgendo compiti che vanno ben aldilà di quello che l’opinione pubblica a volte può pensare”.

Domenica intanto, la Polizia Locale di Fano ha festeggiato "in casa" San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale, con la celebrazione liturgica tenuta dal Vescovo Armando Trasarti presso la parrocchia San Sebastiano di Bellocchi.

Tra le tanti autorità civili e militari presenti, anche una delegazione di Agenti delle Polizie Locali della Valle del Metauro con i loro Gonfaloni, il sindaco di Fano Massimo Seri, l’Assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini, il comandante della Polizia locale di Fano Anna Rita Montagna, l’ex comandante Giorgio Fuligno ed un cospicuo numero di Agenti in pensione, che con la loro presenza ancora dimostrano il loro attaccamento al Corpo.