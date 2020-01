Coldiretti, il volto etico dell’economia: il convegno ad Ancona

1' di lettura

21/01/2020 - Coltivare la terra, allevare animali nel segno dell’etica. Quando la produzione non è solo lucro costi quel che costi ma è ricchezza per tutta la comunità. Il tutto raccontato dalla viva voce di una decina di imprenditori agricoli che hanno saputo sviluppare attività economiche “dal volto umano”, dai risvolti sociali positivi.

È dedicato ai valori della filiera agricola il convegno “Etica a tutto campo”, organizzato da Coldiretti Marche in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche. L’evento si terrà giovedì 23 gennaio a partire dalle 9.30 alla Loggia dei Mercanti, in via della Loggia ad Ancona. Tra interventi e testimonianze di chi hanno saputo coniugare il crearsi un reddito con l'osservare le buone pratiche di produzione come la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della biodiversità o il benessere animale.

Attività preziose anche per l’erogazione di servizi alle comunità, che vanno a strutturare un vero e proprio welfare alternativo a quello dello Stato, spesso insufficiente soprattutto nelle aree interne. Etica che è nei principi fondanti di Coldiretti, l’associazione agricola che si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana e che proprio per questo, da Statuto, annovera anche la figura del Consigliere Ecclesiastico.

Il convegno sarà anche l'occasione per salutare don Amedeo Matalucci, già Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti Ascoli Fermo, neo nominato Consigliere Ecclesiastico regionale. A presentarlo ci sarà il Consigliere Ecclesiastico nazionale, don Paolo Bonetti. Gli interventi saranno anticipati dai saluti delle autorità: il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, il presidente dell’ente camerale, Gino Sabatini, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Anna Casini. Chiuderà i lavori la presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni.