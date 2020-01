Volley: I biancorossi scivolano in casa contro Milano, primo ko in SuperLega (2-3)

3' di lettura

17/01/2020 - L’Allianz Milano compie l’impresa all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, gremito da 3471 spettatori (31827 Euro di incasso) per questa prima sfida del 2020, valevole per la 2ª di ritorno della Regular Season di SuperLega Credem Banca.

La squadra di Roberto Piazza si impone sulla Cucine Lube Civitanova al tie break (23-25, 25-18, 25-13, 23-25, 10-15) a conclusione di una vera e propria battaglia di muscoli, terminata con la prima sconfitta stagionale in campionato (dopo ben 13 vittorie di fila in altrettante partite giocate) per il team marchigiano campione di tutto.

La partita

Cucine Lube che, per l’occasione, schiera la coppia Anzani-Bienek al centro facendo riposare Simon, al cospetto di una Milano che invece sostituisce l’inutilizzabile Petric (problema muscolare) alternando in posto 4 Gironi e Basic. E nel primo parziale si arrende 23-25 dopo essere riuscita a ricucire per due volte un break sfavorevole (14-16 prima, 19-21 poi), prima del muro di Sbertoli che rilancia l’Allianz sul 23-21. Il punto decisivo lo mette Nimir, trascinatore con ben 10 punti.

La Cucine Lube ritrova la strada maestra in attacco nel secondo set (63% di positività contro il precedente 43%), dominato sin dall’avvio con Juantorena e Leal sugli scudi (8-5, poi 14-9), e chiuso 25-18 da un muro vincente proprio del cubano naturalizzato brasiliano su Nimir.

Il terzo parziale è ancor più un monologo dei cucinieri, avanti addirittura 8-1 in apertura, sul micidiale turno al servizio di Juantorena. Finirà 25-13, con l’opposto lussemburghese Rychlicki che schiaccia con l’83% di efficacia.

Gara finita? Neanche per sogno, perché nel quarto set, complice anche un calo in attacco dei marchigiani, è l’Allianz Milano a fare la voce grossa, alzando e di molto il livello della propria battuta (con Clevenot, oltre che col solito Nimir), ma soprattutto sfruttando al meglio tutte le occasioni di rigiocata in attacco. Con il suo bomber olandese, naturalmente, nel consueto ruolo di condottiero (10 punti): sarà proprio lui a mettere a terra la palla vincente (25-23), dopo che la Lube era risalita addirittura fino al 23-24, partendo dal 9-17.

E sarà lui pure l’uomo decisivo nel tie break: con la battuta (3 ace), che trascina i lombardi dal 7-9 al 15-10 che vale la vittoria, ed anche il suo titolo personale di MVP con 30 punti totali nel tabellino (43% in attacco, 4 ace e 3 muri).

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 12, Kovar 2, D’Hulst, Juantorena 12, Marchisio (L) n.e., Massari 1, Leal 21, Rychlicki 19, Diamantini n.e., Simon n.e., Bruno 1, Bienek 7, Balaso (L), Ferri n.e.. All.: De Giorgi.

ALLIANZ MILANO: Abdel-Aziz, Hoffer (L) 30, Hoffer n.e., Basic 9, Kozamernik 4, Izzo, Sbertoli 2, Alletti 5, Petric n.e., Gironi 4, Weber, Okolic 1, Clevenot 14, Pesaresi (L). All. Piazza.

ARBITRI: Gnani (FE) – Puecher (PD).

PARZIALI: 23-25 (31’), 25-18 (24’), 25-13 (22’), 23-25 (32’), 10-15 (16’).

NOTE: Spettatori 3471, incasso 31827 Euro. Lube battute sbagliate 17, ace 2, muri vincenti 14, ricezione 51% (26% perfette), attacco 52%. Milano battute sbagliate 13, ace 6, muri vincenti 12, ricezione 38% (12% perfette), attacco 39%.