Tennistavolo: Mirko Bruschi (Senigallia) vince il primo torneo CIP delle Marche

07/01/2020 - Domenica scorsa si è svolto a Chiaravalle un torneo nazionale open paralimpico perfettamente organizzato dalla sezione tennistavolo della UPR Montemarciano della Presidentessa Lucia Russo. Nel pomeriggio sono stati organizzati anche altri tornei promozionali.

Sia nel torneo ufficiale che in quello di propaganda il primo posto è andato a Nicola Lanera (ASD Fiamma di Castellana Grotte) nella classe 1-5 e a Mirko Bruschi (Tennistavolo Senigallia) nella classe 6-10, dopo aver superato il compagno di squadra Marco Faini.

La seconda manifestazione ha superato le regole CIP ed ha permesso il confronto senza barriere. Due le gare: una giovanile (Torneo della Befana) ed una assoluta (Torneo Sport per Tutti). Marco Renzetti (Tennistavolo Senigallia) ha vinto la finale del torneo assoluto “Sport per Tutti” sul compagno di squadra Mirko Bruschi che a loro volta aveva superato Marco Faini e Andrea Ieronfantico. Nella gara giovanile Marco Berluti di Senigallia ha avuto la meglio in finale su Luca Belardinelli di Montemarciano.

L’importanza della manifestazione, la prima del genere per il tennistavolo marchigiano, è stata rimarcata dalla presenza del Vice-Presidente della federazione Giacomo Barbieri e dal Presidente CIP Marche Luca Savoiardi.