Tennistavolo: 1° torneo paralimpico delle Marche, TT Montemarciano, "Barriere si abbattono con sincera volontà"

07/01/2020 - Il Tennistavolo Montemarciano ha organizzato il 1^ torneo paralimpico OPEN NAZIONALE M/F. È la prima volta che viene organizzato un torneo paralimpico di Tennistavolo nelle Marche. La manifestazione si è tenuta a Chiaravalle presso il palazzetto dello sport in via Firenze. Hanno partecipato atleti paralimpici da diverse regioni e diverse società di tennistavolo.

Dopo i tornei in programma, anche un torneo giovanile, il TORNEO DELLA BEFANA e un TORNEO OPEN ASSOLUTO, TENNISTAVOLO SPORT PER TUTTI, dove normodotati e paralimpici hanno giocato insieme.

Ecco i risultati:

Torneo classe 1-5 classificati:

1 – Lanera Nicola - Associazione Sportiva Dilettantistica Fiaccola

2 – De Rossi Gabriele - Fondazione Bentegodi Tennistavolo Pol. Dilettantistica

3- Benedetto Gianfranco - A.S. Dilettantistica TT Ennio Cristofaro

4 – Ciriello Alessandro - A.S.Dilettantistica Tennis Tavolo Valle Umbra

Classe 6-10 classificati

1. Bruschi Mirco – Tennistavolo Senigallia.

2. Faini marco – Tennistavolo Senigallia

Classe 1-5 di propaganda

1 Lanera Nicola - Associazione Sportiva Dilettantistica Fiaccola

2 – De Rossi Gabriele - Fondazione Bentegodi Tennistavolo Pol. Dilettantistica

3 – Russo Lucia - Tennistavolo Montemarciano

4 – Lambroni Alessandro – APD Monteluce

TORNEO GIOVANILE DELLA BEFANA M/F

1 Berluti Marco TT Senigallia

2 Belardinelli Luca TT Montemarciano

3 Massi Michelangelo TT Senigallia

4 Meschini Leonardo Clementina

TORNEO OPEN ASSOLUTO “TENNISTAVOLO, SPORT PER TUTTI” M/F

1 Renzetti Marco TT Senigallia

2 Bruschi Mirko TT Senigallia

3 Ieronfantico Andrea TT Montemarciano

4 Faini Marco TT Senigallia

Un successo! Grazie a tutti. Alle società che sono intervenute e ai tanti ospiti che ci hanno onorato della loro presenza: il nostro presidente onorario Ivo Mazzarini (fondatore del Tennistavolo Montemarciano), l’amico Marco Luchetti, il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi, il vice sindaco/ass. allo sport Eleonora Chiappa, il vice presidente della FITET Nazionale Barbieri, il presidente CIP Luca Savoiardi, il presidente del Tennistavolo Senigallia Domenico Ubaldi, i tecnici e i dirigenti del tennistavolo Clementina di Jesi, Lorenzo Ulisse (in rappresentanza del nostro sponsor Alessandro Pimpini). Grazie all’arbitro federale Alberto Sabbatini, sempre impeccabile nel suo lavoro. Grazie a Enzo Pettinelli che, pur non essendo potuto venire ci ha mandato i suoi più sinceri auguri per una buona riuscita.

Grazie ai nostri sponsor storici. Presenti i genitori di Daniele Staffolani, un nostro atleta, che ci hanno regalato un tavolo!

Grazie a Isabella, Anna Russo, Cesarina Cesarini e Barbara Mazzarini che hanno contribuito all’acquisto delle coppe; grazie all’amica Benedetta Natalini: sempre molto sensibile e partecipe quando si tratta di aiutarci e darci l’energia giusta per affrontare i problemi. Grazie alle amiche e agli amici e all’apporto che ci danno riusciamo a superare i tanti ostacoli che si incontrano quando si organizzano questi eventi. Purtroppo ci sono ancora pregiudizi e ignoranza.

Ma noi andiamo avanti.

Grazie a Loretta Grilli e Gianluca Maltoni della pallamano Chiaravalle, a Sauro, custode dell’insuperabile palazzetto.

Grazie a Elisa Belfiori, nuova amica del Tennistavolo Montemarciano per il suo impegno e la sua collaborazione fattiva. Grazie all’AVIS e al suo equipaggio.

Grazie alle nostre mamme, collaborative e partecipi fino alla fine, grazie ai nostri tecnici Giombi Andrea, Babatunde Musibau Ayinla, al nostro dirigente Giorgio Cesarini.

Un grazie particolare a Gabriele Barchiesi (Tennistavolo Montemarciano) e Nicola Falappa (Tennistavolo Senigallia) per il lavoro svolto, per la loro competenza nella preparazione dell’evento, per la capacità che hanno avuto nel risolvere i diversi problemi che si sono presentati, tranquillizzando tutto il direttivo del tennistavolo Montemarciano.Hanno affrontato il tutto con una serenità che ha contagiato anche tutti gli altri. Discreti, riservati hanno gestito l’evento in modo impeccabile.

Grazie ragazzi! Speriamo di non esserci dimenticati nessuno...

Speriamo di aver dato il via per nuove iniziative di vera inclusione, rispetto e sport sano e pulito. Ci auspichiamo che chi conta non rimanga indifferente e ponga la giusta attenzione a manifestazioni all’insegna dell’amicizia, dello sport per tutti... se così non fosse allora non si parli di abbattere barriere: le barriere si abbattono con la sincera volontà e non guardando interessi particolari o privati.

Una iniziativa che ha comportato grande lavoro e sacrifici, ma il successo della stessa ci ha ripagato di tutto.

Un saluto al presidente della Fitet Marche, Antonio Zardi che non è potuto intervenire.

Il prossimo anno lo riproporremo: come abbiamo detto, siamo testardi e tenaci!

Vi diamo appuntamento all’ormai tradizionale torneo OPEN NAZIONALE ASSOLUTO “MEMORIAL UGO LUCHETTI”, il 19 Aprile.

Il tennistavolo Montemarciano augura BUON ANNO A TUTTI!