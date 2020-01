Caccia, la Regione rende noti i numeri: le associazioni ambientaliste, "Una vera carneficina"

3' di lettura

07/01/2020 - Finalmente la Regione Marche ha reso noti i dati relativi agli abbattimenti nelle stagioni venatorie 2016/17 e 2017/18. I numeri sono veramente impressionanti e danno il quadro dell’impatto dell’attività venatoria sulla fauna selvatica marchigiana e dei danni irreversibili alla biodiversità.

Ogni anno, secondo i dati della Regione Marche, vengono uccisi per divertimento dagli oltre 24.000 cacciatori marchigiani circa 500.000 esemplari di fauna selvatica, in maggioranza uccelli migratori.

Ma il numero è sicuramente e ampiamente sottostimato, se si considerano i criteri con cui vengono elaborati e forniti i dati. Innanzitutto quello rilevato dai tesserini di caccia è relativo al numero di abbattimenti effettuati dai cacciatori con residenza venatoria nell’ATC indicato, quindi non tiene conto degli abbattimenti effettuati in altri ATC. Di questo abbiamo una prova empirica, per lo meno per la specie Storno: la Regione, nelle tabelle pubblicate sul nuovo Piano Faunistico Venatorio, dichiara 93.282 esemplari abbattuti nel 2016 e 78.033 nel 2017. Ma da documenti della stessa Regione Marche trasmessi nel 2018 all’ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale) sappiamo che nel 2016 vennero abbattuti 114.108 esemplari di Storno, mentre nel 2017 gli abbattimenti furono 87.621, numeri quindi di gran lunga superiori di almeno il 15% !

Inoltre, esso non tiene conto di tutti gli abbattimenti non annotati e quindi che di fatto spariscono dal conteggio, come i capi abbattuti o mortalmente feriti e mai ritrovati, ad esempio nella caccia ai colombacci, dove i capi non recuperati sono moltissimi. Se consideriamo che la mancata annotazione sul tesserino regionale è la violazione più comune accertata dagli organi di vigilanza, possiamo solo immaginare quanti animali uccisi scompaiano dalle statistiche!

Infine, non sono conteggiati tutti gli animali vittime di bracconaggio, di catture illegali e delle catture legali dei corvidi, di cui non si hanno dati disponibili per la maggior parte degli ATC.

Anche gli stessi dati forniti dalla Regione appaiono quantomeno contraddittori: per tre specie ad esempio (Beccaccino, Combattente e Cornacchia Grigia) i dati sono identici, per cui c’è sicuramente un grossolano errore, frutto del copia-incolla o della superficialità.

Possiamo quindi calcolare, con buona approssimazione per difetto, che la vera cifra dell’impatto della caccia sulla fauna selvatica delle Marche sia di circa un milione di esemplari abbattuti ad ogni stagione venatoria. Questo vuol dire che mediamente ogni anno, ogni cacciatore abbatte circa 40 animali che appartengono all’intera collettività, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato, pagando oltretutto una cifra irrisoria per appropriarsi legittimamente di questo preziosissimo bene ambientale. Impressionante è anche l'impatto del rilascio di piombo, sostanza altamente tossica per l'uomo e l'ambiente, nel terreno e nelle zone umide. Se consideriamo che mediamente vengono sparate due cartucce per abbattere ogni esemplare di fauna selvatica, comprendendo anche tutti i colpi andati a vuoto e che ogni cartuccia contiene circa 30 grammi di pallini di piombo, ogni anno vengono rilasciati nell'ambiente della Regione Marche circa 60 tonnellate di piombo (2.000.000 circa di cartucce sparate x 30 grammi / 1000 = 60.000 kg = 60 tonnellate) con effetti devastanti sulla salute pubblica. Ogni volta che vi imbatterete con un cacciatore, pensate dunque al piombo che rilascia nell'ambiente e vedrete quindi il suo "passatempo” preferito sotto un'altra ottica, per voi e per i vostri figli!

Le associazioni ambientaliste marchigiane hanno sempre fatto tutto quanto umanamente e giuridicamente possibile per impedire o limitare questa carneficina e continueranno a farlo finché la piaga della caccia non sarà cancellata dal vocabolario e dalle promesse elettorali. Continueremo a ricorrere in ogni sede ed a fare tutto quanto in nostro potere per impedire che una esigua minoranza di sparatori, assecondati da un pugno di politicanti senza scrupoli, continui a massacrare milioni di esemplari della nostra meravigliosa e preziosa fauna selvatica.

da Associazione Amici Animali Osimo - ENPA Marche - LAC Marche – LAV Marche – LIPU Marche / Bird Life – La Lupus in Fabula – WWF Marche