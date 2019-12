Pesaro: Scomparso 43enne veneto, l'ultima chiamata da Pesaro

1' di lettura

29/12/2019 - Non si hanno notizie di Fabrizio Melodia, 43enne di Mira (Venezia). L’uomo è scomparso mentre rientrava a casa dall’Abruzzo per le feste di Natale. L'ultima telefonata alla moglie è stata fatta da Pesaro.

La moglie dopo aver denunciato la scomparsa ai carabinieri ha lanciato un appello sui social: "Ciao a tutti gli amici di Fabrizio Melodia – ha scritto Sabrina Vian - sono sua moglie e vi chiedo aiuto. Non ho più sue notizie dal 23 dicembre. Sono stata dai carabinieri per fare denuncia di scomparsa. Se qualcuno ha qualche informazione, mi contatti via Fb o tramite messaggio privato".



"Mi ha chiamato domenica 22 alle 22.50 era in auto, a un autogrill lungo l’autostrada in prossimità di Pesaro - scrive il Gazzettino - Lui non guida ma stava rientrando insieme ai due professori di Marghera con cui sta collaborando da mesi, come sceneggiatore, per un servizio commissionato da Sky International e che a settembre, lo aveva portato all’Aquila e in alcune zone dell’Abruzzo, ospite dei due docenti, e da allora non era più rientrato a Mira. Mi ha detto che stava tornando e di non preoccuparmi dei regali di Natale per gli zii, che il 24 avremmo potuto prenderli insieme. Lui però a Mira non è mai arrivato e il cellulare è spento da giorni ormai", conclude Sabrina.