''Stelle nel vento'', al porto di Ancona la festa del movimento velico regionale

5' di lettura

19/12/2019 - Ad Alina Iuorio (CV Portocivitanova) e Alessandro Graciotti (SEF Stamura) il “PowerPlast Youth Sailor of the Year”. Premio alla carriera al tandem sambenedettese Galeati-Bucciarelli, per anni in gara insieme

Una platea di oltre 400 persone, quasi 100 premi assegnati, un grande fermento nei pressi del porto, una nave di 200 metri illuminata e “vestita a festa” per l’occasione. Questa l’istantanea della serata che si è svolta mercoledì nel Porto di Ancona. Serata in cui il Comitato X Zona della Federazione Italiana Vela (FIV Marche), ha portato in scena, per il quarto anno consecutivo, “Stelle del Vento nelle Marche”.

L’evento, voluto dalla stessa FIV Marche e organizzato da Studio Baldassari Comunicazione, ormai divenuto il gala della vela regionale, ha festeggiato marinai, atleti, armatori e operatori del settore tenendo fede agli obiettivi con cui è nato, e cioè l’allargamento della popolarità di una disciplina come la vela che, in virtù dei tanti titoli ottenuti negli anni dai tesserati marchigiani, è considerata una porta di accesso preferenziale per scoprire la cultura del mare e per la blue economy nella regione.

Ad accogliere una platea tanto varia e colorata, impreziosita dalla presenza, fra le tante autorità, di Francesco Ettorre, Presidente FIV, Fabio Luna, presidente CONI Marche, Donatello Mellina, consigliere FIV delegato all’altura, è stata la motonave “Olympic Champion” della compagnia greca Anek Lines, mentre la conduzione della serata è stata affidata all’esperienza di due presenter d’eccezione, il giornalista sportivo Andrea Carloni e la giornalista radiofonica Beatrice Silenzi.

Il surfista dorico Alessandro Graciotti (SEF Stamura), vincitore del campionato italiano giovanile nella classe RS:X, e la velista civitanovese Alina Iuorio (Club Vela Portocivitanova), triplete d’oro al campionato mondiale Under16, campionato italiano giovanile e campionato nazionale di distretto nel Laser 4.7, hanno vinto il “PowerPlast Youth Sailor of the Year”, “il premio nel premio” che da due anni viene assegnato durante il gala, voluto dall'omonimo produttore di materiali per vele con sede a Camerano e da FIV Marche per sostenere i velisti locali fino a 19 anni di età che si sono distinti nella stagione agonistica 2019 (in palio per i vincitori due borse di studio al merito sportivo).

La Giuria era composta da Paolo Smerchinich (vicepresidente FIV Marche), Bruno Bucciarelli (past president Confindustria Marche), Fabio Luna (presidente CONI Marche), Andrea Carloni (presidente Unione Stampa Sportiva Italiana delle Marche), Daria Rinaldelli (consigliere FIV Marche).

Dieci in tutto (5 maschi e 5 femmine) le candidature individuate dai giurati: Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova, cat. Laser Radial), Giorgia Cingolani (CN Sambenedettese, cat. Laser Radial), Alina Iuorio (CV Portocivitanova, cat. Laser 4.7), Sofia Paradisi (CN Sambenedettese, cat. Laser Radial Under18), Irene Tari (CV Portocivitanova, cat. Formula Kite), Paolo Freddi (LNI Ancona, cat. Finn), Alessandro Graciotti (SEF Stamura, cat. Windsurf), Erik Montemarano (CV Portocivitanova, cat. Optimist), Andrea Pacinotti (SEF Stamura, cat. Melges 20) e Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova, cat. Kiteboarding).

“L’anno prossimo sarà il primo anno in cui potrò ambire a rappresentare l’Italia ai mondiali giovanili ISAF, un obiettivo importante per il quale lavoro duro da anni – la dichiarazione del giovane windsurfer stamurino – Per arrivare fin là dovrò ben figurare anche nei campionati europei e mondiali della mia specialità, quindi il 2020 sarà un anno decisivo per me”.

“Quest’anno mi ha regalato un crescendo di soddisfazioni, dalla vittoria del campionato zonale, fino al mondiale – la soddisfazione della Iuorio – Sono andata a podio in tutte le tappe della coppa Italia e nei vari mesi ho preso progressivamente coscienza della buona forma psico-fisica raggiunta con tanto lavoro e con una preparazione mirata”.

Assegnati durante la serata 6 premi speciali, attribuiti dal Comitato X Zona a quei conterranei che hanno dato in passato e nel corso dell’anno un contributo significativo non solo alla crescita del movimento velico ma dell’intero comparto con ricadute significative sulle economie locali: Premio Passione Vela all’oncologa Rossana Berardi, Premio Professione Vela allo yacht designer Paolo Cori, Premio Marineria Rosa all’agente marittimo Federica Archibugi, Premio Vela Solidale all’imprenditore Paola Sollini, Premio Vele d’epoca a Francesco Pizzuto (CN Senigallia) e Sandro Spaziani (SEF Stamura), vincitori del campionato del mondo 12 Metri Stazza Internazionale.

Agli armatori Ermanno Galeati e Bruno Bucciarelli (CN Sambenedettese) è andato invece il Premio alla Carriera, introdotto dagli organizzatori per celebrare l’esempio dato da armatori, dirigenti e atleti con alle spalle anni di esperienze e di successi. Per anni a bordo delle stesse imbarcazioni, Galeati e Bucciarelli rappresentano un binomio che ha fatto grande la vela d’altura marchigiana, dandole lustro in tutto il mondo, un binomio che ha saputo sempre rappresentare l’agonismo, la bravura ma anche il fair play sul campo di regata, avvicinando alla vela tanti giovani.

“Negli ultimi anni la vela ha spiccato il volo nella nostra regione e quest’anno i risultati sono stati addirittura sopra le aspettative – il bilancio di Vincenzo Graciotti, presidente FIV Marche – I velisti marchigiani hanno vinto o sono andati a podio in tutte le categorie: dall’altura grazie ai successi dei team guidati da armatori come Marco Serafini, Sandro e Piero Paniccia e Renzo Grottesi, ai monotipi con altri nomi top quali Filippo Pacinotti, Carlo Alberini e Alberto e Claudia Rossi, questi ultimi purtroppo non sono presenti stasera a causa di impegni concomitanti, fino alle classi olimpiche in cui allo scorso CICO, su 17 marchigiani in gara 6 sono andati a podio, un risultato che parla da sé”.