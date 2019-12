1' di lettura

19/12/2019 - Con la tesi “Il dramma delle spose bambine tra diritto e cultura”, che affronta il tema dei matrimoni forzati e precoci, Lodovica Bartolini vince la III edizione del "Premio Valeria Solesin" promosso dalla Commissione regionale pari opportunità, presieduta da Meri Marziali.

La commissione giudicatrice si è espressa all’unanimità per la giovane ricercatrice laureatosi in Studi politici e internazionali nell'anno accademico 2016/2017 presso l’Ateneo di Macerata. “La tesi evidenzia un rigore metodologico – si legge nella motivazione - nell’affrontare il tema delle spose bambine che risulta essere particolarmente attinente alla finalità del premio, ai temi collegati alla questione di genere e al contenuto di valenza sociale e interculturale. Il lavoro di ricerca esprime con originalità l’universalità della problematica dei matrimoni forzati di minori, segnalando le criticità e la mancanza di effettività nell’applicazione dei diritti a livello internazionale e sovranazionale”.

Il matrimonio forzato e in giovane età è molto diffuso in numerosi paesi. Secondo i dati Unicef, al 2014 si potevano contare più di 700 milioni di donne, provenienti da tutto il mondo, che sono state costrette a contrarre matrimonio prima di aver raggiunto i 18 anni.

La commissione giudicatrice - presieduta da Mariantonia Sciarrillo, componente della Cpo, e composta dalle docenti Ninfa Contigiani (Università di Macerata) e Marta Cerioni (Politecnica delle Marche) - ha, inoltre, deciso di assegnare due menzioni speciali; a Eleonora Fagiani è stata riconosciuta per la tesi “Voci e visioni nello spazio della scrittura: la poetica del femminile in Adrienne Rich e Rachel Blau Duplessis”, mentre a Elisa Gilormello per “Discorsi del genere”.