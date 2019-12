Osimo: Giornate della prevenzione: effettuate oltre 150 visite gratuite con screening senologici e dermatologici

1' di lettura

16/12/2019 - Si è conclusa lo scorso sabato mattina l’iniziativa organizzata dal Comune di Osimo in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - sottocomitato di Osimo, lo sportello InformaDonna e le associazioni “Noi come prima” e “Unite si può", associazioni che si occupano di sostenere donne operate al seno e non solo.

Quattro giornate di controllo senologico e dermatologico, con visite completamente gratuite, dal 30 novembre al 14 dicembre, grazie alla disponibilità dei medici specialisti di Asur Marche, Area Vasta 2, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e Università Politecnica delle Marche.

Le visite si sono svolte presso la sede della Croce Rossa di Osimo, in via Molino Mensa, con il prezioso supporto dei volontari ai quali va un sentito ringraziamento. Altissima l’adesione all’iniziativa, tant’è che in poco tempo dalla pubblicizzazione dell’evento i circa 150 posti a disposizione sono stati tutti prenotati.

Un ringraziamento particolare va alla consigliera comunale Eliana Flamini, delegata alle Pari Opportunità, che ha proposto il progetto seguendone da vicino tutti gli aspetti organizzativi. Profonda stima e riconoscenza nei confronti di tutti i medici che, a titolo gratuito, hanno messo la loro professionalità al servizio della cittadinanza.

Visto il successo dell’iniziativa, il Comune di Osimo si rende disponibile ad organizzare in futuro altri eventi dedicati alla prevenzione della salute in collaborazione con gli enti sanitari del territorio.