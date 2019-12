Ancona: alla Giornata per la Pace debutta ''Librimblu'' di Benedetta Trevisani

1' di lettura

16/12/2019 - Il volume di Benedetta Trevisani distribuito nel corso della XIII edizione dell'iniziativa alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Il consigliere regionale Fabio Urbinati, capogruppo Italia Viva: “Orgoglioso che la prima uscita di questo volume avvenga in un contesto così importante”

Sedici racconti ispirati al mare. Fanno parte del volume “Librimblu'” di Benedetta Trevisani, ultimo numero della collana istituzionale dell'Assemblea legislativa “I Quaderni del Consiglio”, distribuito nel corso della Giornata regionale per la Pace 2019, alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L'iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, è organizzata dal Consiglio regionale con Università per la pace e Ufficio scolastico delle Marche.

“E' un grandissimo orgoglio - sottolinea il consigliere regionale Fabio Urbinati, capogruppo di Italia Viva - vedere un'opera della professoressa Trevisani riconosciuta in un contesto così importante come la Giornata regionale per la Pace, di fronte a centinaia di studenti marchigiani. Si tratta della prima uscita pubblica di questo volume, che nelle prossime settimane presenteremo a San Benedetto del Tronto”.

Figlia di marinai e sempre vissuta in contesto marino, la professoressa Trevisani non nasconde quanto senta “profondamente la realtà del mare” in tutti i suoi aspetti. “Molti dei miei racconti – dice – sono realizzati in chiave fantastica, ma al di là dell'immaginazione c'è sempre un nucleo di fondo reale legato all'ambiente marittimo. Il titolo del volume è stato ripreso da uno dei racconti e fa riferimento al blu del mare assunto come colore simbolico di questo narrare”.