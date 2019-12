Ranking Uefa: Spagna al comando, quinta la Juventus

1' di lettura

13/12/2019 - Primo posto per il Real Madrid, Barcellona a seguire; nel ranking che tiene conto dei coefficienti derivanti dai risultati dei club nelle cinque precedenti stagioni di Champions ed Europa League, compresa l'attuale.

La Spagna è al comando del ranking Uefa per quanto riguarda i club, piazzando tre squadre ai primi quattro posti. Nella Top 10 figura una sola squadra italiana: la Juventus. La graduatoria vede al primo posto il Real Madrid, con 134 mila punti, seguito dal Barcellona con 123 mila. Al terzo posto c'è il Bayern Monaco (121 mila), a pari punti l'Atletico Madrid. La Juve, con 13.302 punti, precede il Manchester City (17.292); settimo posto per il Paris Saint Germain (11.216), ottavo per il Liverpool detentore della ultima edizione della UEFA Champions League (17.292).

L'Arsenal è nono 17.292), a pari punti con il Manchester United.

Napoli e Roma, rispettivamente 15esimo e 16esima, hanno gli stessi punti: 13.302. La Lazio è 34esima, l'Inter occupa il 54esimo posto e l'Atalanta il 56esimo.