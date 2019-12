Giornata della Trasparenza: incontro in contemporanea nelle 6 aule multimediali regionali dell'Area Vasta

1' di lettura

09/12/2019 - “La funzione di Internal Audit quale ulteriore strumento per garantire la Trasparenza dei processi”, è il titolo della 5a GIORNATA della TRASPARENZA organizzata dall’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche), che si terrà giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 14.00 alle 17,30, presso le sedi della Direzione Generale e delle cinque Aree Vaste nel territorio.

Visto l’apprezzamento delle precedenti giornate tenute in teleconferenza, si conferma la modalità seguita dall’ASUR Marche, al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza.



L’incontro si svolgerà contemporaneamente nelle 6 aule multimediali regionali:

- Direzione Generale - in Via Oberdan, 2 Ancona;

- AV1 Fano (Via Ceccarini 38),

- AV2 Fabriano (Via S.Scala 26),

- AV3Macerata (Via S.Lucia 2),

- AV4 Fermo (Via Zeppilli 18 ),

- AV5 Ascoli Piceno (Via degli Iris 1).



Anche in questa occasione -come nelle precedenti-, le associazioni dei consumatori e utenti sono state molto attive nel collaborare con l’ASUR all’organizzazione dell’evento, grazie anche all’accresciuta sensibilità sui temi della legalità e trasparenza.



Nel corso della giornata saranno presentati i documenti principali adottati dall’ASUR: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Piano Triennale della Performance, oltre alla Relazione della Performance, con particolare riferimento ai risultati delle singole Aree Vaste, come da programma allegato”.