“Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne” presentato in occasione del prossimo Consiglio regionale

22/11/2019 - Sarà dedicata al “Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne” la prima parte del Consiglio regionale, convocato per il prossimo 28 novembre.

I lavori saranno aperti dall’intervento del Presidente Antonio Mastrovincenzo, a cui faranno seguito quelli della Presidente Cpo (Commissione regionale pari opportunità) Meri Marziali e della sociologa e criminologa Antonella Ciccarelli. La presentazione del rapporto è affidata all’assessore Manuela Bora, mentre relatori dell’atto, nominati dalla Commissione sanità, saranno Francesco Micucci per la maggioranza ed Elena Leonardi per l’opposizione. Quest’ultima interverrà anche in qualità di referente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche.

In seduta ordinaria, prevista l’iscrizione all’ordine del giorno della proposta di legge, ad iniziativa della Giunta, relativa all’assestamento di Bilancio di previsione 2019 – 2011 e della proposta di atto amministrativo per il Defr (Documento di Economia e Finanza regionale della Regione Marche) 2020 – 2022. In discussione anche numerose interrogazioni, mozioni ed alcune nomine (Università per la pace).