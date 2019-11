Fermo: A Torre di Palme una mostra fotografica per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

2' di lettura

22/11/2019 - Aperta nei fine settimana dal 23 novembre al 15 dicembre la mostra sarà inaugurata sabato 23 novembre alle ore 16.00

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 20 fotografi e 60 immagini rappresenteranno la figura femminile in tutte le sue sfumature, un modo di vedere, osservare e sviscerare aspetti che fanno parte del nostro presente e futuro.

La mostra fotografica, che vede la sinergia di 20 fotografi attivi nel territorio ed è sostenuta dall’Associazione Turris di Torre di Palme, si terrà al Palazzetto Comunale di Torre di Palme e sarà visitabile dal 23 novembre (quando verrà inaugurata alle ore 16.00) fino al 15 dicembre nei fine settimana (dalle ore 16.00 alle ore 23).

Si intitola Crisalidi Scarlatte, in riferimento allo stadio intermedio della metamorfosi della farfalla e al colore rosso che, oltre a rappresentare nell’immaginario collettivo il simbolo della violenza, è anche simbolo del filo rosso che unisce le storie e i volti rappresentati.

Progetto che nasce dall'idea di Roberto Papetti, reporter soprattutto di stampo naturalistico che ha voluto coinvolgere fotografi che operano a livello locale e nazionale, talvolta fotografi di professione, per raccontare un tema come quello della violenza sulle donne attraverso l'arte.

“Mostra – scrive la presidente dell’associazione Turris Elvira Gentili - che vuole essere anche un omaggio alla figura femminile, un vero e proprio reportage sulla femminilità in senso lato, per sottolineare le sfaccettature della donna e pertanto il ruolo fondamentale che ricopre nella società”.

Insieme alle Autorità locali, nel convegno inaugurale di sabato 23 alle ore 16.00 sono in programma anche gli interventi di Meri Marziali, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, Chiara Ferrari e Marta Tombolini di On The Road e del Maresciallo Valeria Tulli dei Carabinieri di Bologna.

Il ricavato della vendita delle foto esposte sarà devoluto all’Associazione On the Road Onlus che da tempo si occupa delle fasce deboli, in primis delle donne che subiscono violenza fisica e psicologica.