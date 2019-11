Lavorare in sicurezza: Orientamarche premia quattro imprese

5' di lettura

17/11/2019 - Far crescere lavoratori attenti e consapevoli nei confronti della sicurezza con azioni di informazione e formazione in grado di creare una vera e propria “cultura della prevenzione” .

Questo lo scopo del quinto incontro di Orientamarche, l’iniziativa capillare sul territorio fortemente voluta dall’assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro Loretta Bravi per informare i giovani marchigiani su un’offerta formativa regionale ampia e completa in grado di accompagnare i ragazzi dalle scuole medie attraverso le superiori fino ad un corso di formazione professionale o ad un percorso universitario. L’incontro, intitolato “Lavorare in sicurezza”, si è svolto ieri nella sala Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. Presenti circa 160 studenti da quattro scuole jesine (tre istituti superiori, Cuppari-Salvati, Galileo Galilei, Marconi Pieralisi e un liceo, il Vittorio Emanuele II). Assente l’assessore Bravi per una indisposizione, è intervenuta al suo posto l’assessora alle Attività Produttive Manuela Bora: “L’obiettivo principale di Orientamarche – ha detto - è che ogni ragazzo si senta accompagnato e sorretto in una scelta che deve partire dalla realtà che lo circonda con una forte motivazione, al di là delle scelte degli amici, di quello che va di moda. E’ importante scegliere ciò che può aiutare ad esprimersi. Su questo la Regione Marche ha lavorato sia nel settore della Meccatronica che dell’Agroalimentare, ma anche con percorsi di Musica come ad esempio il Bando per Borse di studio a 15 studenti presso il CET di Mogol. Un ringraziamento ai Maestri del Lavoro che sono degli ottimi collaboratori con i quali abbiamo lavorato in diverse scuole; hanno la capacità di incontrare i ragazzi, aprire un dialogo, portare la loro esperienza e al contempo incrociare le loro richieste. Invito i giovani ad informarsi sulle opportunità della Regione: sono a portata di mano e c’è un percorso di accompagnamento che oggi è più che mai utile. L’importante è non dividere il sapere dal fare e quindi non dividere il mondo della Scuola dal mondo del Lavoro. L’investimento della Regione è importante, ma più importante è riuscire ad avvicinare questi due mondi”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Luciano Orlandini, console regionale Marche Maestri del Lavoro, associazione partner dell’evento, da tempo impegnata nell’ambito della sicurezza sul lavoro nelle scuole e Fabio Filippetti, dirigente regionale ARS alla Prevenzione e Promozione della Salute. Sono seguiti la proiezione di due filmati sulla sicurezza e l’intervento di Fabrizio Pierdicca, coordinatore regionale della Commissione Scuola-Lavoro, anche lui parte dell’associazione Maestri del Lavoro d’Italia.

Si è svolta quindi la premiazione di quattro imprese vincitrici del premio “Sicurezza sul lavoro 2019” indetto dalla Federazione Regionale Maestri del Lavoro d’Italia. Le aziende Ennegi@ S.r.l. di Pesaro, CNH Industrial Italia S.p.A. di Jesi, Bieffe S.r.l. di Recanati e S.T.A. 2000 S.r.l. di Castelplanio, risultate all’avanguardia per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, forniranno una breve testimonianza ai giovani studenti sulla loro specifica attenzione nei confronti della sicurezza.

A conclusione dell’evento, dirigenti e funzionari dell’assessorato all’Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Marche hanno informato gli studenti sulle opportunità e servizi offerti per orientarsi nei percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, anche in ambito europeo.

OrientaMarche è un percorso di orientamento pensato e finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del POR FSE 2014-2020 e rivolto agli studenti delle scuole superiori di tutto il territorio regionale. Incontri precedenti sono stati dedicati a “bullismo e dispersione scolastica”, alla “persona come risorsa per l’innovazione”, alla “alleanza fra scuola e azienda”, e a “imprenditorialità e soft skills”.

AZIENDE COINVOLTE

Ennegi@ S.r.l. rappresenta, nel mercato della modellistica e fabbricazione degli stampi, la continuità delle trasformazioni affrontate in oltre cinquant’anni. Oggi la struttura privilegia l’aspetto progettuale ed è composta da un organico di 16 persone suddivise nei vari reparti di progettazione, produzione, amministrazione e direzione. Vengono utilizzati sistemi CAD, per la progettazione tridimensionale e, analogamente, i principali sistemi CAM per la programmazione delle macchine a controllo numerico.

SEDE: Pesaro.

CNH Industrial S.p.A. è un leader globale nel settore dei capital goods (beni strumentali) che opera sui mercati internazionali, con attività di progettazione, produzione, distribuzione, commerciali e finanziarie. L’azienda è presente in 180 paesi, con più di 64.000 persone in 66 stabilimenti produttivi e in 54 centri di ricerca e sviluppo. Attraverso i suoi 12 marchi produce veicoli destinati all’agricoltura e all’industria, come trattori, mietitrebbie e camion, oltre a progettare e commercializzare “macchine da lavoro”.

SEDE: Jesi.

Bieffe S.r.l. è un’azienda grafica che si occupa di stampa ad altissima qualità, controllata da sistemi computerizzati di ultima generazione. Produce inoltre rilegature, etichette e stampe digitali. Fondata nel 1977 da Lanfranco Biagiola come piccola tipografia, l’azienda, negli anni successivi, ha percorso un cammino di sviluppo rapido e progressivo e si distingue ora per la flessibilità operativa e l’efficiente organizzazione interna.

SEDE: Recanati.

STA 2000 S.r.l. è un’azienda metalmeccanica specializzata nella lavorazione dei metalli, dalla progettazione alla successiva realizzazione di tutte le fasi della filiera produttiva (taglio, stampaggio, verniciatura/finitura). Coniuga l’esperienza pluriennale di Franco Galassi e dei suoi soci con processi di innovazione continua e tecnicamente avanzata, accompagnando i propri clienti nello sviluppo e nell’industrializzazione di nuovi prodotti di qualità.

SEDE: Castelplanio.