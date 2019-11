Fermo: Porto Sant'Elpidio: in viaggio con il fratello, malore fatale per un medico di famiglia

1' di lettura

17/11/2019 - Tragedia in Abruzzo lungo l'autostrada A14, inutili i soccorsi.

Tragedia lungo l'autostrada A14 all'altezza di Tortoreto Lido. La vittima è Marco Renzi, medico di famiglia e dermatologo di Porto Sant'Elpidio, ha accusato un malore intorno le ore 18 di sabato 16 novembre mentre era in viaggio direzione nord. In macchina con lui c'era il fratello che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Subito il 118 si è attivato raggiungendo l'area di servizio di Tortoreto Est. Oltre il personale medico del 118 è stata avvertita anche l'eliambulanza. Purtroppo per il 63 enne fermano ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Sul posto anche la Polizia Stradale.