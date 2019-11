Uso terapeutico della cannabis: Bisonni chiede i dati della situazione regionale

1' di lettura

12/11/2019 - La legge regionale 26 del 2017, relativa all’uso terapeutico della cannabis, al centro di un’interrogazione presentata dal consigliere regionale dei Verdi, Sandro Bisonni.

Attraverso l’atto, l’assessore competente viene chiamato a fornire aggiornamenti sul numero totale dei pazienti trattati, sulla tipologia di assistenza (ambito ospedaliero o territoriale), sulle patologie e sulle spese sostenute nel corso del 2018 e del 2019. Si chiede, inoltre, di rappresentare le eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge e quelle inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci.

Non senza essersi prima soffermato sulla normativa vigente, Bisonni ricorda che sono trascorsi ormai quasi due anni dall’emanazione delle linee guida per l’attuazione della legge regionale, che prevede una costante azione di monitoraggio sul consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in importati e magistrali. “Sempre in base alla legge – sottolinea il consigliere - i servizi farmaceutici che hanno distribuito questo tipo di prodotti sono chiamati ad inviare all’ARS Marche, con cadenza mensile, tutte le informazioni inerenti i dati dei pazienti trattati ed una specifica relazione con annessa la scheda riepilogativa”.

Bisonni fa anche presente che la Giunta è chiamata a “promuovere la diffusione della conoscenza dell’impiego e degli effetti della cannabis; corsi di formazione, nonché di aggiornamento, per gli operatori sanitari; la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica; i progetti di ricerca su cure palliative; l’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute nella legge in questione”.

I quesiti posti nell’interrogazione hanno l’obiettivo di avere un quadro dettagliato della situazione sui diversi fronti rappresentati nell’atto.