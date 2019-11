Venezia: corruzione e sfruttamento del lavoro, indagini sui subappalti di Fincantieri

1' di lettura

07/11/2019 - Bufera su Fincantieri: 34 persone risultano indagate dalla Guardia di Finanza di Venezia per una serie di reati relativi ai lavori di subappalto del colosso cantieristico italiano. Perquisizioni anche ad Ancona.

Un arresto, 34 persone indagate, 19 società coinvolte e 80 perquisizioni effettuate in varie regioni d'Italia: sono questi i numeri dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata della procura lagunare, su un presunto sistema di sfruttamento dei lavoratori delle ditte subappaltatrici di Fincantieri.

L'indagine è partita da alcuni accertamenti svolti nel cantiere di Marghera e riguarda 19 società operanti nella cantieristica, molte con sede a Mestre. Oltre al Veneto, sono state eseguite perquisizioni in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Campania e Sicilia.

Nel mirino delle Fiamme Gialle anche una ditta con sede legale ad Ancona. Il titolare, un cittadino bengalese residente a Mestre, è l'unico destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Gli sono stati sequestrati anche 200mila euro.

Oltre a numerosi imprenditori, tra gli indagati ci sono anche 12 funzionari e dirigenti di Fincantieri. I reati ipotizzati sono fruttamento della manodopera, corruzione tra privati, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false.

Le indagini avrebbero fatto emergere un sistematico sfruttamento dei lavoratori stranieri nei cantieri, nelle ditte che lavorano in subappalto per Fincantieri. Secondo gli inquirenti, nelle buste paga veniva certificato il compenso spettante in base al contratto nazionale, ma in realtà i lavoratori venivano pagati molto meno, senza il riconoscimento delle ferie e altri compensi aggiuntivi.

Secondo l'accusa, i dirigenti Fincantieri coinvolti venivano corrotti dagli imprenditori per falsificare i documenti, in modo da giustificare il surplus di ore lavorate o per ottenere più tempo per completare i lavori.