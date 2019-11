Fano: Da Auchan a Conad, il M5S scende in campo: "Siamo al fianco dei lavoratori"

1' di lettura

31/10/2019 - I deputati Roberto Rossini e Maurizio Cattoi e la senatrice Rossella Accoto del Movimento 5 Stelle stanno seguendo con molta attenzione e apprensione l’acquisizione da parte di Conad del gruppo francese Auchan.

“Mercoledì al MISE le sigle sindacali e i rappresentanti dell’azienda della Regione Lombardia sono stati ascoltati, nell’ambito di un incontro istituzionale, dalla Sottosegretaria Alessandra Todde e dal Vicecapo di Gabinetto Giorgio Sorial” affermano i portavoce, sottolineando che “Il Governo farà il massimo per raggiungere l’obiettivo di tutelare il territorio e tutti i lavoratori, si procederà con i mezzi a disposizione per verificare i tempi e gli strumenti funzionali ad attuare un percorso che dia all’azienda Auchan un futuro in Italia”.

I deputati e senatori del Movimento 5 Stelle si sono inoltre resi disponibili ad incontrare sul territorio di Fano le sigle sindacali e ad ascoltare i lavoratori, per cercare di trovare una soluzione percorribile e per porre le basi per delle condizioni occupazionali dignitose.

“Sappiamo che mercoledì c’è stato il presidio all’Auchan di Ancona, che ha visto la presenza di 300 lavoratori da tutte le Marche, vogliamo condividere con loro tutta la nostra preoccupazione per l’acquisizione in corso, il loro slogan "Il lavoro oltre le cose" lo condividiamo a pieno, i timori dei 1500 dipendenti marchigiani non resteranno inascoltati, ci mettiamo a disposizione da subito per organizzare degli incontri sul territorio di Fano e stare al fianco di chi rischia il posto di lavoro” concludono così i deputati Rossini, Cattoi e la senatrice Accoto.