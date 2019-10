Fermo: A tre anni esatti dal catastrofico sisma del 2016 più ombre che luci in fondo al tunnel

2' di lettura

30/10/2019 - Per il Prof. Cottarelli la burocrazia marchigiana non figura tra le regioni più brillanti per produttività

Non è per nulla incoraggiante la situazione riguardo alla ricostruzione; un coro unanime che evidenzia un quadro davvero sconsolato con difficoltà di ordine burocratico e soprattutto economico.

A fare il punto della situazione, un recente convegno a Camerino dove i tecnici ed i rappresentanti istituzionali coinvolti si sono confrontati sullo stato delle cose per una ricostruzione che non decolla.

Davvero triste il quadro disegnato dall’Ing. Cesare Spuri direttore dell’Ufficio ricostruzione: «I nostri uffici approvano mediamente 50 pratiche a settimana ed è scontato che arriveranno pratiche per altri dieci anni. Nelle Marche ci sono un migliaio di tecnici con il lavoro fino al collo e le imprese edili sono davvero poche. Si contano 2500 cantieri aperti e a tre anni dal sisma solo 700 hanno concluso i lavori. Lo Stato – chiarisce Spuri – deve guardare i numeri effettivi, deve avere l’esatta cognizione delle reali condizioni riguardo alla ricostruzione. »

Questi sono alcuni dei tanti e significativi dati emersi dalla relazione dell’ing. Spuri.

“Saranno circa 30 mila i cantieri e non 46.000 come si pensava ma va chiarito che mancano gli alloggi per i lavoratori; va pure detto – prosegue il direttore - che la ricostruzione dipende da meccanismi finanziari che di certo non aiutano e rischiano davvero di rendere tutto illusorio. Quella relativa al sisma del 2016 è una ricostruzione che non ha cassa ed è praticamente tutta fatta a debito. I professionisti del settore vantano più di cento milioni di euro di credito; alle aziende viene pagato il primo stato di avanzamento lavori dopo 45 giorni, a cui si devono aggiungere due mesi di attesa prima di riscuotere. Con questi tempi non ha senso parlare di anticipazioni. Per non dire poi che all’Ufficio ricostruzione sono solamente 13 i tecnici che si occupano del pagamento dei diversi stati di avanzamento dei lavori e, quel che poi appesantisce ulteriormente una situazione davvero al limite è che se una ditta non viene pagata entro un certo termine, i compensi tornano alla Cassa depositi e prestiti e vanno richiesti di nuovamente.»

Non si può poi essere davvero entusiasti per delle esternazioni del prof. Carlo Cottarelli che di recente ha espresso considerazioni per nulla incoraggianti sulla produttività della macchina burocratica della nostra regione.

In estrema sintesi ha spiegato che: «Se l’efficienza della pubblica amministrazione marchigiana fosse uguale a quella dell’Emilia-Romagna il settore privato potrebbe beneficiare di una crescita della produttività più elevata del 7-9%; diventerebbero poi 12/16 punti percentuali se il termine di paragone fosse la Lombardia.»