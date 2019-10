Volley: la Lube Under 14 conquista la prestigiosa Sanremo Volley Cup con tre premi individuali

1' di lettura

26/10/2019 - Si è chiusa con un importantissimo successo della Under 14 della Cucine Lube Civitanova la 35° edizione della Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore, andata in scena presso l’impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea.

Il tradizionale e prestigioso trofeo di apertura di stagione Under 14 maschile, nobilitato dalla presenza di otto formazioni di alto livello, ha preso dunque per la seconda volta di fila la via delle Marche.

I biancorossi di coach Matteo Zamponi, tra le favorite della vigilia, ha però sudato le proverbiali sette camicie per prevalere in finale, con il punteggio di 2-1 (25-22, 18-25, 15-9), contro la Powervolley Diavoli Rosa Brugherio, club che ha conquistato l’ultimo scudetto della categoria. In precedenza i cucinieri hanno sconfitto nel girone di qualificazione il Cuneo (3-0, 25-13, 25-15, 25-20) e il Carcare (2-1, 25-18, 25-17, 20-25), il Genova nei Quarti di finale 2-0 (25-20, 25-11) e il Montichiari in Semifinale sempre per 2-0 (25-20, 25-11).

Una bis che davvero fa partire nel migliore dei modi la stagione del settore giovanile cuciniero: per la Cucine Lube Civitanova dalla Liguria anche tre importanti riconoscimenti individuali: il palleggiatore Marco Stambuco è l'MVP del torneo, Valerio Vommaro è il miglior schiacciatore e il centrale Gianluca Cremoni il miglior muro.