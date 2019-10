Civitanova: Controlli a tappeto della movida civitanovese: in due trovati con la cocaina in auto

2' di lettura

22/10/2019 - Un altro fine settimana di controlli serrati dei militari della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche che, collaborati ancora una volta da personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed abuso di alcolici, specie tra i più giovani, dove il dilagante fenomeno costituisce ormai allarme sociale.

I controlli, sviluppato per l’intero arco notturno nei punti di aggregazione e maggior transito veicolare, hanno consentito ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni interessate il deferimento all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di una donna venticinquenne del luogo che, alla vista dei militari al posto di controllo, ha tentato grossolanamente di disfarsi di alcune dosi di cocaina, in parte recuperate e sequestrate. Analoga sorte ha avuto un quarantenne civitanovese che, dopo aver tentato di fuggire alla guida della sua auto, è stato fermato e trovato con una dose di cocaina in tasca, quindi segnalato. Un uomo della provincia maceratese, invece, è stato denunciato per porto abusivo di arma poiché al controllo e trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.

Mentre, dopo mirati controlli presso la sua abitazione, un giovane già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni relative agli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, atteso che girava indisturbato nonostante dovesse invece permanere in casa nell’arco notturno.

Anche i controlli con etilometro hanno permesso di individuare due giovani, un uomo ed una donna, trovato alla guida della rispettive autovetture con tasso alcolemico quattro volte superiore alla norma, quindi ad entrambi è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Controllati complessivamente oltre cinquanta veicoli ed identificate ottanta persone, sono state accertate ulteriori dieci violazioni al codice della strada, principalmente per mancato uso delle cinture, uso dei telefoni cellulari, mancata revisione e/o copertura assicurativa.

I controlli saranno reiterati con frequente ciclicità, soprattutto per la prevenzione delle attività illecite di spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcolici tra la popolazione più giovane, vulnerabile e bisognosa di tutele.

Inoltre, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, saranno intensificati i servizi di controllo di parchi e piazze nelle ore serali e notturne.