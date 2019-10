Estra Energie seleziona aziende che effettuano servizi di Contact center inbound

1' di lettura

17/10/2019 - Estra Energie, la società del gruppo Estra che si occupa di commercializzazione di gas e energia elettrica, ricerca aziende per lo svolgimento di assistenza e sviluppo clienti attraverso la gestione del Contact Center Inbound.

Requisiti richiesti:

esperienza diretta di almeno tre anni su attività oggetto della ricerca;

esperienza su attività sul mercato consumer preferibilmente nel settore dei servizi pubblici (energia, acqua, telecomunicazioni, rifiuti, ecc)

esperienza su attività di sviluppo clienti, consulenza energetica, vendita retail attraverso il canale inbound

sede operativa per lo svolgimento dell’attività in Toscana, preferibilmente nelle provincie di Arezzo o Siena, o nelle Marche



Le aziende interessate possono inviare la propria candidatura – entro e non oltre le ore 12:00 del 30.10.2019 - a Estra Energie, via Ugo Panziera n. 16 – 59100 Prato, oppure inoltrarla al seguente indirizzo e-mail servizioclientiestra@cert.estraspa.it