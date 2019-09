Fano: I sassi di Matera? Sono d’autore: le opere di Stefano Furlani in mostra nella Capitale europea della cultura

2' di lettura

26/09/2019 - Il “re dei sassi” nella città dei sassi. Tutto torna, e a dimostrarlo ci pensa pure la mostra che inaugurerà questo venerdì. Stefano Furlani sbarca a Matera con trentacinque opere che ribadiscono un concetto semplice quanto potente: si può fare arte pure con le pietre.

Stefano – fanese purosangue, ma ormai famoso in tutto il mondo grazie alle sue creazioni – inaugurerà il suo “blitz artistico” nel capoluogo lucano venerdì 27 settembre. I suoi Sassi d’Autore resteranno esposti fino a martedì 2 ottobre, nella chiesa sconsacrata di “Malvini Malvezzi” di Palazzo Gattini.



Un ritorno di livello, per il celebre artista, che si riaffaccia in Basilicata dopo cinque anni, proprio nel periodo in cui Matera ricopre il ruolo di Capitale europea della cultura. “È una bella emozione, tornare – ha commentato Furlani - significa aver lasciato il segno la prima volta. Poi, essere qui proprio quest’anno, è ‘tanta roba’. Sono soddisfatto, so che c’è tanto fermento, e tanta attesa. Sono davvero contento di portare un pezzo di Fano a Matera”. La mostra è organizzata dall’associazione culturale Art Factory, con il patrocinio dei comuni di Matera e di Pisticci e con il contributo del Comune di Fano e dell’Ente carnevalesca della Città della Fortuna.



Furlani si riconferma un “uomo-vetrina” per la creatività fanese. Appena lo scorso marzo le sue opere avevano letteralmente fatto bella mostra in tv grazie alle telecamere di Unomattina (qui foto e video), celebre programma di Rai Uno. Tra aprile e maggio dello scorso anno, Furlani aveva esposto i suoi lavori alla Darsena Borghese di Fano. Tantissime le sue mostre in giro per l’Italia, ma anche all’estero. Una su tutte quella in Massachusetts, negli Stati Uniti.



Qui la nostra intervista all’artista. Seguono le foto di alcune delle sue opere più famose.